Вже наступного тижня в Гаазі розпочне роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України.

Джерело: Офіс генерального прокурора України з посиланням на заяву генпрокурора Андрія Костіна.

“Сподіваюся, що це усуне прогалини у механізмах притягнення до відповідальності агресора. Створення спеціального міжнародного трибуналу є найбільш законним рішенням і відповіддю на безкарність Росії”, – зазначив Андрій Костін.

Рішення про відкриття ICPA було затверджено у березні 2023 року під час конференції «United for Justice» у Львові. Тоді генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи (JIT) підписали додаток до Угоди про створення JIT щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України.

“Позиція України чітка: маємо покласти край безкарності Росії як держави, так і конкретних осіб, причетних до планування і вчинення злочинів. Це критично важливо для безпеки всього світу”, – наголосив Андрій Костін.