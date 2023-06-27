Джерело: Офіс генерального прокурора України з посиланням на заяву генпрокурора Андрія Костіна.
“Сподіваюся, що це усуне прогалини у механізмах притягнення до відповідальності агресора. Створення спеціального міжнародного трибуналу є найбільш законним рішенням і відповіддю на безкарність Росії”, – зазначив Андрій Костін.
Рішення про відкриття ICPA було затверджено у березні 2023 року під час конференції «United for Justice» у Львові. Тоді генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи (JIT) підписали додаток до Угоди про створення JIT щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України.
“Позиція України чітка: маємо покласти край безкарності Росії як держави, так і конкретних осіб, причетних до планування і вчинення злочинів. Це критично важливо для безпеки всього світу”, – наголосив Андрій Костін.
- Парламент Естонії ухвалив заяву з вимогою притягнути до відповідальності осіб, які спланували та вчинили злочин агресії проти України. А також закликав створити для цього Спеціальний міжнародний трибунал під егідою ООН.
- 16 травня Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за ухвалення резолюції із закликом до створення спеціального трибуналу для покарання російських злочинів проти України.