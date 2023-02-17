Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України на офіційному сайті.
Як пояснили у відомстві, реєстр міститиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі. Він має стати першим компонентом механізму репарацій, аби забезпечити виплати Україні за завдану шкоду, відповідно до міжнародного права.
“Руйнування та шкода, завдані Росією нашим громадянам, бізнесу та державі – величезні. Країна-агресорка зобовʼязана, за міжнародним правом, їх компенсувати. Для цього збитки мають бути ретельно задокументовані, оцінені та підготовлені до подальшого розгляду. Місто Гаага, безсумнівно, є столицею міжнародного правосуддя, і цілком доречно, що Реєстр збитків як перший компонент репараційного механізму, запропонованого Україною, буде розташовано саме там”, – сказав голова Мін’юсту Денис Малюська.
Зауважимо, що створення Реєстру збитків рекомендували у Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року.
Також, як вважають у міністерстві, має бути створено компенсаційний фонд, який накопичуватиме кошти для виплати рішень комісії, зокрема коштом конфіскованих російських активів.
- Німеччина затвердила один зі своїх найбільших пакетів фінансових репарацій для євреїв, які вижили після Голокосту, а також 12 мільйонів євро для 8500 українців, яким вдалося вижити.
- Український бізнесмен Рінат Ахметов певен, що Україна отримає від РФ репарацію у повному обсязі після закінчення війни. Насамперед його група SCM подасть позови проти РФ щодо відшкодування збитків, завданих військовою агресією.
- 10 лютого уряд України ухвалив постанову, яка допоможе запустити “відкриті та прозорі” аукціони з продажу конфіскованого російського майна.