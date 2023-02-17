Сьогодні, 17 лютого, у Нідерландах офіційно погодилися на створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, яких російська агресія завдала Україні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України на офіційному сайті.

Як пояснили у відомстві, реєстр міститиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі. Він має стати першим компонентом механізму репарацій, аби забезпечити виплати Україні за завдану шкоду, відповідно до міжнародного права.

“Руйнування та шкода, завдані Росією нашим громадянам, бізнесу та державі – величезні. Країна-агресорка зобовʼязана, за міжнародним правом, їх компенсувати. Для цього збитки мають бути ретельно задокументовані, оцінені та підготовлені до подальшого розгляду. Місто Гаага, безсумнівно, є столицею міжнародного правосуддя, і цілком доречно, що Реєстр збитків як перший компонент репараційного механізму, запропонованого Україною, буде розташовано саме там”, – сказав голова Мін’юсту Денис Малюська.

Зауважимо, що створення Реєстру збитків рекомендували у Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року.

Також, як вважають у міністерстві, має бути створено компенсаційний фонд, який накопичуватиме кошти для виплати рішень комісії, зокрема коштом конфіскованих російських активів.