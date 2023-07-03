Джерело: пресслужба Європейської комісії

Новостворений Центр стане ключовим для розслідування злочину агресії Росії проти України та сприятиме відкриттю справ для майбутніх судових процесів. Він забезпечить структуру для підтримки та посилення нинішніх і майбутніх розслідувань злочину агресії та сприятиме обміну, аналізу доказів, зібраних з початку російської агресії.

До його складу ввійшли представники України, Євросоюзу, США та Міжнародного кримінального суду (МКС).

Центр працюватиме під керівництвом Агенції Євросоюзу зі співпраці задля кримінального правосуддя (Євроюст).

Докази незліченних міжнародних злочинів, скоєних Росією, накопичуються. Новий міжнародний центр обвинувачення відіграватиме ключову роль у забезпеченні притягнення винних до відповідальності, зокрема за злочин агресії. Ми не залишимо каменя на камені, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності”, – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зауважимо, рішення про відкриття ICPA було затверджено у березні 2023 року під час конференції “United for Justice” у Львові. Тоді генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи (JIT) підписали додаток до Угоди про створення JIT щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України.