Відповідне оголошення розміщено на сайті hamburg.de.

У анонсі йдеться, що виступ “російського” колективу заплановано на 4 лютого 2023-го року. При цьому прокатники зазначили, що Студією раніше керував Зеленський, а виступ базується на політичному житті саме України.

“Це стосується і нинішньої діяльності колишнього креативного директора шоу, нинішнього президента України Володимира Зеленського, Адміністрації президента, Верховної Ради України та уряду”, – зазначено у повідомленні.

“Квартал 95” вже відреагували на помилку на офіційній сторінці в Instagram з вимогою терміново виправитися і вибачитися. Інакше колектив припинить співпрацю з прокатниками.

Якщо ви беретеся співпрацювати з українською Студією “Квартал 95” та презентуєте “Вечірній Квартал” у країнах Європи, будь ласка, не дискредитуйте своїх партнерів. Студія “Квартал 95” – була, є й залишиться українською компанією! І ніяких інших варіантів презентації наших проєктів бути не може! – відреагували у колективі.