Офіційний сайт німецького міста анонсував виступ "Вечірнього кварталу" назвавши його російським комедійним шоу. У студії вже відреагували на помилку.

Відповідне оголошення розміщено на сайті hamburg.de.

У анонсі йдеться, що виступ “російського” колективу заплановано на 4 лютого 2023-го року. При цьому прокатники зазначили, що Студією раніше керував Зеленський, а виступ базується на політичному житті саме України.

“Це стосується і нинішньої діяльності колишнього креативного директора шоу, нинішнього президента України Володимира Зеленського, Адміністрації президента, Верховної Ради України та уряду”, – зазначено у повідомленні.

“Квартал 95” вже відреагували на помилку на офіційній сторінці в Instagram з вимогою терміново виправитися і вибачитися. Інакше колектив припинить співпрацю з прокатниками.