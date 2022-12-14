У Гамбурзі відбулася вистава "Вій" Миколи Гоголя російського режисера за участі українського драматурга, де актор, який грав російського солдата зізнався у воєнних злочинах.

Про це повідомив український письменник Олександр Михед, посилаючись на відповідний матеріал DW.

“У Гамбурзі, в театрі Thalia, відбулася премʼєра нової вистави російського режисера, друга Суркова, який закликав допомагати родинам російських військових, Кирила Сєрєбрєннікова. Що ставити? Звісно, Гоголя. Звісно, “Вій”. Звісно, у співавторстві з українським драматургом Богданом Панкрухіним”, — написав Михед.

Як стверджує DW, у постановці використали “документальні фотографії та відео”, а також на сцені грали “німці, росіяни та українці, які розмовляють зі сцени німецькою, а також англійською, російською та українською”.

Декорації російського режисера, пише видання, мало перенести глядачів “у підземний світ бомбосховища чи підвалу тортур”.

Хореографія супроводжувалася “звуками дихання, людським стогом, виттям сирени та наповненими ненавистю прокльонами”.

Російський актор Філіп Авдєєв грає солдата РФ, якого тримають у полоні троє українців. Наприкінці вистави він зізнається, що “вбивав і що винний у скоєнні страшних злочинів”.

“Ми пропрацювали сотні репортажів, подивилися документальні фільми та відео про війну. У нашій виставі Вій — це війна: бездушне чудовисько із заплющеними очима. Воно позбавляє людей їхньої особистості та їхнього майбутнього. Разом ми намагаємося зрозуміти та розповісти історію цієї катастрофи”, — сказав режисер Серебренніков.

Ще до того, як глядачі почали плескати, пролунало оголошення: “Ми просимо з поваги до всіх людей, які страждають від цієї війни, не аплодувати”. Ансамбль на поклони після вистави не вийшов.

“Дивно, наскільки спустошеним та безпорадним почувається той, кого позбавили можливості аплодувати наприкінці”, — написав критик Майке Шіллер.

ДОВІДКА: Кирило Серебренніков — російський режисер театру та кіно, а з 2012 року — художній керівник московського театру “Гоголь-центр”.