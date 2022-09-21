Про це повідомив “Дніпро Оперативний“.

СБУ провели обшук після того, як радника мера Кам’янського Віталія Чернявського спіймали на блокпосту в Харківській області. Чиновник намагався вивезти з фронту зброю та боєприпаси. Його син виявився помічником міського голови Андрія Білоусова.

Обшуки провели на базі добровольчого формування територіальних громад. Марк Чернявський є командиром.

В одному з гаражів знайдено БТР. Видання зазначило, що ним може бути той БТР, який ремонтував його батько коштом волонтерів ще у червні. Після цього Віталій Чернявський прозвітував, що машина вирушила на бойові позиції.

У гаражі помічника міського голови знайдено велику кількість зброї та автомобілів без документів. Серед них були є вибухівка, протитанкові міни ТМ-62 і гранати зразка НАТО.

Джерела видання повідомили, що фігуранти перебувають на волі. Їх випустив суд під заставу під час проведення експертиз.

“За інформацією наших джерел, на СБУ намагаються натиснути з Генпрокуратури, щоб справі не дали хід. Не складно здогадатися, що “вирішити питання” намагається брат Андрія Білоусова Юрій Бєлоусов, який працює у Департаменті війни ГПУ. Справа Чернявського якраз його “тема”, — стверджує видання.