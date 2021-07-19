Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Хлопець отримав важкі поранення 15 липня приблизно о 21:30 під час ворожого обстрілу. У Олександра Горбенка було обпечено 80% тіла.

Його евакуювали на гелікоптері до харківської лікарні, де лікарі боролись за його життя.

Зазначається, що воїн стояв на захисті України з 2014 року.