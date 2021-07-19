Вранці 19 липня від отриманих ран помер військовослужбовець Збройних сил України Олександр Горбенко. Воїну було 29 років.

Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Хлопець отримав важкі поранення 15 липня приблизно о 21:30 під час ворожого обстрілу. У Олександра Горбенка було обпечено 80% тіла.

Його евакуювали на гелікоптері до харківської лікарні, де лікарі боролись за його життя.

Зазначається, що воїн стояв на захисті України з 2014 року.