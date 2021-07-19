Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.
Хлопець отримав важкі поранення 15 липня приблизно о 21:30 під час ворожого обстрілу. У Олександра Горбенка було обпечено 80% тіла.
Його евакуювали на гелікоптері до харківської лікарні, де лікарі боролись за його життя.
Зазначається, що воїн стояв на захисті України з 2014 року.
- Протягом 15 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого поранення отримали 5 українських військових.
- 14 липня в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув 19-річний український танкіст Олександр Юрков.