Covid-19 Україна

оновлено 02.10.2020 о 18:03

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У Харківській міськраді розповіли про стан Кернеса

У Харківській міській раді спростували інформацію про нібито смерть мера Геннадія Кернеса та розповіли про його стан.

П’ятниця, 2 жовтня 2020, 18:35

Про це йдеться в заяві міськради.

Зазначається, що життєдіяльності і працездатності Кернеса загрози немає.

“Хвиля чуток про його нібито смерть, яка накрила вчора ввечері харківські пабліки та соцмережі, – не більше, ніж фейк, виготовленням і розповсюдженням якого займаються політичні опоненти чинного мера, в тому числі й ті, хто конкурує з ним за посаду міського голови на майбутніх виборах”, – йдеться в заяві.

Наголошується, що Кернес проходить лікування у берлінській клініці “Шаріте”. Відділення, в якому знаходиться Харківський міський голова, має чіткий регламент своєї роботи, який не передбачає у пацієнта і тих, хто його відвідує, ніяких гаджетів. Саме цим пояснюється відсутність будь-якого відеозвернення Кернеса до городян.

Водночас, кілька днів тому професор клініки Норберт Сутторп дав офіційні роз’яснення щодо здоров’я Кернеса.

“Він прогресує з кожним днем, і ми сподіваємося на його повне одужання”, – сказано в офіційному листі професора.

В пресслужбі додали, що клініка “Шаріте” є одним з кращих лікувальних закладів світу, яке ніколи не ставить свою репутацію під удар приховуванням або фальсифікацією інформації про здоров’я свого пацієнта.

Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.

17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування в берлінську клініку “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.

  • Днями чинного мера Харкова Геннадія Кернеса офіційно висунули кандидатом на посаду харківського міського голови на майбутніх місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.
Теги: Геннадій Кернес, Коронавірус, Харков

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