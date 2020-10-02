У Харківській міськраді розповіли про стан Кернеса

У Харківській міській раді спростували інформацію про нібито смерть мера Геннадія Кернеса та розповіли про його стан.

Про це йдеться в заяві міськради.

Зазначається, що життєдіяльності і працездатності Кернеса загрози немає.

“Хвиля чуток про його нібито смерть, яка накрила вчора ввечері харківські пабліки та соцмережі, – не більше, ніж фейк, виготовленням і розповсюдженням якого займаються політичні опоненти чинного мера, в тому числі й ті, хто конкурує з ним за посаду міського голови на майбутніх виборах”, – йдеться в заяві.

Наголошується, що Кернес проходить лікування у берлінській клініці “Шаріте”. Відділення, в якому знаходиться Харківський міський голова, має чіткий регламент своєї роботи, який не передбачає у пацієнта і тих, хто його відвідує, ніяких гаджетів. Саме цим пояснюється відсутність будь-якого відеозвернення Кернеса до городян.

Водночас, кілька днів тому професор клініки Норберт Сутторп дав офіційні роз’яснення щодо здоров’я Кернеса.

“Він прогресує з кожним днем, і ми сподіваємося на його повне одужання”, – сказано в офіційному листі професора.

В пресслужбі додали, що клініка “Шаріте” є одним з кращих лікувальних закладів світу, яке ніколи не ставить свою репутацію під удар приховуванням або фальсифікацією інформації про здоров’я свого пацієнта.