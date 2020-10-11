Про це повідомляє пресслужба міськради.
Директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сидоренко розповів, що фейковий інформацію про стан здоров’я розкручують на сайтах і телеканалах, пов’язаних з партією “Опозиційна платформа – За життя”.
“Від цієї політсили вчора виступив дешевий клоун на прізвище Родзинський. Він заявив, що у Геннадія Кернеса стався інсульт, сталася втрата мови, і він про це, нібито, точно знає безпосередньо з берлінської клініки “Шаріте”. Але де Родзинський, а де “Шаріте”? Таку інформацію йому б там просто не дали. Ми ж знали, що подібні спекуляції з боку ОПЗЖ почнуться приблизно за два тижні до дня виборів. Зараз ця інформація активно розганяється, і робиться це з однією метою – натягнути хоч якісь голоси за непрохідного кандидата від цієї партії Олександра Фельдмана “, – сказав Сидоренко.
Він підкреслив, що ніякої втрати мови у Геннадія Кернеса немає.
Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.
17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування до берлінської клініки “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.
- Раніше медики клініки “Шаріте” повідомили, що стан здоров’я мера Харкова Геннадія Кернеса, який проходить лікування в Німеччині, поліпшується.
- 2 жовтня стало відомо, що Геннадій Кернес не має коронавірусу COVID-19.
- 23 вересня чинного мера Харкова Геннадія Кернеса офіційно висунули кандидатом на посаду харківського міського голови на майбутніх місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.