У Харківській міській раді назвали брехливою інформацію про те, що у мера Геннадія Кернеса нібито стався інсульт і він не може говорити.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сидоренко розповів, що фейковий інформацію про стан здоров’я розкручують на сайтах і телеканалах, пов’язаних з партією “Опозиційна платформа – За життя”.

“Від цієї політсили вчора виступив дешевий клоун на прізвище Родзинський. Він заявив, що у Геннадія Кернеса стався інсульт, сталася втрата мови, і він про це, нібито, точно знає безпосередньо з берлінської клініки “Шаріте”. Але де Родзинський, а де “Шаріте”? Таку інформацію йому б там просто не дали. Ми ж знали, що подібні спекуляції з боку ОПЗЖ почнуться приблизно за два тижні до дня виборів. Зараз ця інформація активно розганяється, і робиться це з однією метою – натягнути хоч якісь голоси за непрохідного кандидата від цієї партії Олександра Фельдмана “, – сказав Сидоренко.

Він підкреслив, що ніякої втрати мови у Геннадія Кернеса немає.

Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.

17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування до берлінської клініки “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.