Про це повідомили у Харківській обласній державній адміністрації.
Зокрема, згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС, дистанційно рекомендується навчати учнів загальноосвітніх закладів області, окрім учнів 1-4 класів. При цьому, якщо в початкових класах будуть виявляти випадки СOVID-19, їм також рекомендуватимуть переходити на дистанційну форму навчання.
У звичному режимі навчатимуться учні спеціальних, санаторних закладів, закладів спеціалізованої освіти обласного підпорядкування, навчально-реабілітаційних центрів – за умови дотримання ними відповідних санітарних та протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учнів.
Закладам професійної та професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої освіти також рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 18 березня.
Крім того, комісія вирішила ввести на території області низку обмежень.
Так, з 18 березня забороняється проведення масових заходів (спортивних, культурних, розважальних, соціальних, релігійних, наукових, освітніх та інших) за участю понад 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або відкритої території. Також не можна заповнювати зали, де відбуваються такі заходи, більш ніж на половину.
Крім того, забороняється приймання відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненням понад 50 % місць.
Також забороняється діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, які не забезпечують можливість розміщення 1 особи на 10 кв. м, басейнів – більш ніж 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 – для групових.
- З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади вирішили запровадити посилений карантин, який діятиме до 28 березня.
- В ніч із п’ятниці на суботу о 00:00 20 березня у Києві починають діяти суворі карантинні обмеження.