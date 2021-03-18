Відсьогодні, 18 березня, у Харківській області посилюють карантин і переводять середню та старшу школу на дистанційне навчання.

Про це повідомили у Харківській обласній державній адміністрації.

Зокрема, згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС, дистанційно рекомендується навчати учнів загальноосвітніх закладів області, окрім учнів 1-4 класів. При цьому, якщо в початкових класах будуть виявляти випадки СOVID-19, їм також рекомендуватимуть переходити на дистанційну форму навчання.

У звичному режимі навчатимуться учні спеціальних, санаторних закладів, закладів спеціалізованої освіти обласного підпорядкування, навчально-реабілітаційних центрів – за умови дотримання ними відповідних санітарних та протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учнів.

Закладам професійної та професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої освіти також рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 18 березня.

Крім того, комісія вирішила ввести на території області низку обмежень.

Так, з 18 березня забороняється проведення масових заходів (спортивних, культурних, розважальних, соціальних, релігійних, наукових, освітніх та інших) за участю понад 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або відкритої території. Також не можна заповнювати зали, де відбуваються такі заходи, більш ніж на половину.

Крім того, забороняється приймання відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненням понад 50 % місць.

Також забороняється діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, які не забезпечують можливість розміщення 1 особи на 10 кв. м, басейнів – більш ніж 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 – для групових.