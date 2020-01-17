Служба безпеки України затримала так званого командира взводу розвідки "ЛНР", який збирав інформацію про транспортні артерії Харкова.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що мешканець Харкова у 2014 році з власної ініціативи приєднався до терористів, які тимчасово окупували окремі райони Луганської та Донецької областей.

Остання встановлена СБУ “посада” бойовика у незаконних збройних формуваннях терористів — командир взводу розвідки так званої 10-ї окремої артилерійської бригади 2-го армійського корпусу “ЛНР”.

Зазначається, що зловмисник одразу потрапив у поле зору Служби, коли прибув на Харківщину з території РФ та розпочав збирання відомостей про об’єкти критичної інфраструктури регіону. Зокрема, його цікавила інформація про залізничні колії та станції, Харківський метрополітен, автовокзали. Бойовик, протягом деякого часу регулярно особисто “оглядав” об’єкти у різних місцях Харківщини.

За інформацією СБУ, зібрані дані він планував передати представникам терористичної організації “ЛНР” для організації терактів та диверсій на території регіону.

Наразі бойовика затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вказаному громадянину здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.