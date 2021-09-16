Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що за період роботи було зареєстровано майже 50 тисяч фейкових акаунтів, які створювали “альтернативну реальність” у соцмережах, у тому числі в українському сегменті.

Організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини. Він має чималий досвід у сфері телекомунікацій, тому успішно налагодив механізм реєстрації “липових” профілів у соцмережах.

За наявною інформацією, чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах.

Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях, через електронні платіжні системи.

“Армія ботів” поширювала публікації та коментарі, спрямовані на зрив національної програми вакцинації, виправдання збройної агресії РФ на сході України та дискредитацію української влади.

Під час обшуків за місцем фактичного мешкання зловмисника співробітники СБУ виявили комп’ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності, GSM-шлюзи та SIM-банки, а також 5 тисяч SIM-карток українських операторів зв’язку.

Наразі тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами.