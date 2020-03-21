Про це повідомила пресслужба Харківської обласної державної адміністрації.
Зазначається, що головна причина введення надзвичайної ситуації – фіксування випадків захворювання COVID-19 на території Харківщини. Зокрема, у двох мешканців області виявлено підозру на захворювання – у одного при розтині, інший госпіталізований у Києві. Лабораторне дослідження щодо цих випадків триває.
Крім того, у Харківській області за медичною допомогою з ГРВІ за останній тиждень звернулися 28 осіб, які повернулися з неблагополучних у санітарно-епідеміологічному аспекті країн, 19 із них госпіталізовані у 16 визначено інший етіологічний чинник захворювання, у 3 людей хвороба триває.
Виконуюча обов’язки Державного санітарного лікаря Харківської області Любов Махота наголосила на необхідності застосування маски, особливо у транспорті й магазинах, а також підкреслила важливість дисциплінованого дотримання режиму карантину.
ДОВІДКА. Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, надзвичайною ситуацією є обстановка на окремій території (або суб’єкта господарювання на ній або водному об’єкті), яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення.
Надзвичайна ситуація — обставини, спричинені катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, застосуванням засобів ураження або ж епідемією.
НС призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.
- З 12 березня по 3 квітня через поширення коронавірусу ввели карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті — як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податках і виплатах і як каратимуть за порушення карантину.
- 20 березня у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 Уряд затвердив введення режиму в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
- Також рішення про введення режиму НС прийняли місцеві органи самоврядування Радомишлі (Житомирська область) та Київській області.