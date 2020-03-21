Про це повідомила пресслужба Харківської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що головна причина введення надзвичайної ситуації – фіксування випадків захворювання COVID-19 на території Харківщини. Зокрема, у двох мешканців області виявлено підозру на захворювання – у одного при розтині, інший госпіталізований у Києві. Лабораторне дослідження щодо цих випадків триває.

Крім того, у Харківській області за медичною допомогою з ГРВІ за останній тиждень звернулися 28 осіб, які повернулися з неблагополучних у санітарно-епідеміологічному аспекті країн, 19 із них госпіталізовані у 16 визначено інший етіологічний чинник захворювання, у 3 людей хвороба триває.

Виконуюча обов’язки Державного санітарного лікаря Харківської області Любов Махота наголосила на необхідності застосування маски, особливо у транспорті й магазинах, а також підкреслила важливість дисциплінованого дотримання режиму карантину.

ДОВІДКА. Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, надзвичайною ситуацією є обстановка на окремій території (або суб’єкта господарювання на ній або водному об’єкті), яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення.

Надзвичайна ситуація — обставини, спричинені катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, застосуванням засобів ураження або ж епідемією.

НС призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.