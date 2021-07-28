У Харківському зоопарку від хронічного захворювання померла слониха Тенді, їй було 23 роки.

Про це повідомляється на сайті зоопарку.

Тенді привезли до Харкова з Одеси у дворічному віці.

“З часом, коли слоненя почав набирати вагу, кіпери помітили проблеми із задніми ногами. Тенді кульгала, неправильно ставила стопу, що призвело до викривлення ніг і системних змін, які не дозволяли нормально рухатися. Як тільки з’явилися перші симптоми захворювання, спільно з куратором від європейської асоціації зоопарків та акваріумів (ЄАЗА) було прийнято рішення скликати консиліум із західними колегами-ветеринарами. Висновок лікарів: дисплазія колінних суглобів. Єдина причина виникнення даного захворювання у тварин – генетичний фактор. і саме таким захворюванням страждав батько Тенді – слон Тарун”, – зазначається в повідомленні.

Основними симптомами розвитку даного захворювання є скуті руху, вимушене положення тіла тварини, підгин тазових кінцівок, патологічне згинання поперекового відділу хребта, наявність припухлості або навіть абсцесів у районі тазостегнових суглобів.

Фото із сайту зоопарку

Зоологи зазначають, що постійно консультувалися з фахівцями Європейської асоціації зоопарків та акваріумів, лікування також велося під їхнім наглядом.

“На певному етапі Асоціацією було запропоновано застосувати евтаназію, але стан слона давало надії. Лікування давало ефект, проте тимчасовий – зникали симптоми, а не саме захворювання. Оскільки вилікувати дисплазію неможливо, захворювання призводить до незворотних процесів у кістково-суглобній системи”, – зазначається в повідомленні.

Останнім часом стан Тенді почала стрімко погіршуватися і слониха померла.

У дикій природі слони живуть 60-70 років. Самки залишаються зі своїми матерями, сестрами та іншими родичами жіночої статі протягом усього життя, а самці не покидають своїх матерів до п’ятнадцяти років.