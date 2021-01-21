У Харкові 22 січня оголошений траур за загиблими внаслідок пожежі у будинку для літніх людей.

Про це сьогодні під час екстренного засідання Кабміну заявив секретар мерії Ігор Терехов.

Терехов повідомив, що рішення про оголошення трауру схвалили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Харківської міської ради.

“Я підписав розпорядження, що завтра в Харкові буде оголошений траур за загиблими людьми”, – сказав секретар Харківської міської ради.

Він зазначив, що загиблих у пожежі поховають коштом Харківської міської ради.

Слідчі Державного бюро розслідувань порушили кримінальну справу щодо співробітників ДСНС. Правоохоронці розслідують службову недбалість, яка призвела до пожежі в будинку для похилих людей в Харкові, повідомляє пресслужба ДБР.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 367 КК України. Зараз проводиться розслідування.

“Наразі проводяться слідчі дії, в рамках яких перевіряється інформація щодо неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС під час перевірок та інших методів контролю за станом протипожежної безпеки”, – заявили в ДБР.

Як відомо, в Харкові сьогодні виникла пожежа в двоповерховому будинку для літніх людей (на другому поверсі) на площі 100 м. кв. Рятувальники виявили тіла 15 загиблих.

Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Власника харківського будинку літніх людей встановили, трьох людей доставили до відділення поліції.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів “негайно розібратися в ситуації”, терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова “для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому”.