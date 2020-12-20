19 грудня в Харкові через ускладнення після перенесеного коронавірусу помер чемпіон світу з боротьби серед ветеранів Георгій Манучарян.

Про це повідомляє місцеве видання “Редпост”.

Спортсмена госпіталізували в лікарню у важкому стані. В останні дні він перебував на штучній вентиляції легенів.

Георгію Манучаряну – 60 років. На його рахунку 11 перемог на чемпіонатах світу з боротьби (вільна, греко-римська боротьба, самбо). Останню свою перемогу він здобув в Білорусі на чемпіонаті світу серед майстрів по самбо 19 листопада. Борець виборов золоту нагороду у ваговій категорії понад 100 кг у віковій групі 60-65 років.