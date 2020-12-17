У соцмережах опублікували відео прогулянки.
Чоловік вийшов у двір за адресою вул. Миру, 20, що в Індустріальному районі Харкова.
Незважаючи на ожеледь, чоловік вирішив не позбавляти свою дитину свіжого морозного повітря, та й для себе прогулянку зробив цікавою, бо сам був у ковзанах.
Користувачі зазначили, що чоловік є професійним хокеїстом, тому так вправно ковзав та штовхав візочок.
А дехто обурювався, чому комунальні служби не подбали про тротуари, та не посипали їх.
А були й ті, хто побачив у такій прогулянці загрозу для здоров’я дитини.
- У четвер, 10 грудня, в Києві через несприятливі погодні умови спостерігалися масштабні затори.