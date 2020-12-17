Харків'янин, який в ожеледь вийшов прогулятися з дитиною у візочку, став зіркою соцмереж. А вся справа в тому, що молодий татусь був на ковзанах.

У соцмережах опублікували відео прогулянки.

Чоловік вийшов у двір за адресою вул. Миру, 20, що в Індустріальному районі Харкова.

Незважаючи на ожеледь, чоловік вирішив не позбавляти свою дитину свіжого морозного повітря, та й для себе прогулянку зробив цікавою, бо сам був у ковзанах.

Користувачі зазначили, що чоловік є професійним хокеїстом, тому так вправно ковзав та штовхав візочок.

А дехто обурювався, чому комунальні служби не подбали про тротуари, та не посипали їх.

А були й ті, хто побачив у такій прогулянці загрозу для здоров’я дитини.