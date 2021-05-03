У Харкові 14-річний хлопець втратив два пальці на руці через вибух портативного зарядного пристрою (так званого павербанка).

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Про травматичну ампутацію пальців лівої руки, контузію та опіки обличчя і правої руки в 14-річного хлопця 2 травня повідомила у Facebook пресслужба Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1.

“Для небезпечних іграшок немає вихідних і свят. У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя та другої руки. Це сталося під час необережного поводження з петардою”, – йдеться в повідомленні.

У медустанові зазначили, що лікарі надали дитині “всебічну медичну допомогу”.

“Про дані випадки обов’язково інформуємо поліцію”, – підкреслили в лікарні.

“Поліціянти встановили, що 14-річний юнак знаходився за місцем мешкання без батьків і в нього в руці вибухнув портативний зарядний пристрій”, – йдеться в повідомленні поліції.

У відомстві уточнили, що інцидент стався в Київському районі Харкова.