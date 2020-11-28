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У Харкові горів ТЦ «Барабашово»: вогонь знищив понад 20 павільйонів

Сьогодні вночі у Харкові горів торговельний центр "Барабашово". Вогонь знищив понад 20 павільйонів.

Субота, 28 листопада 2020, 13:57

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вул. Проспектної. Загоряння виявила охорона об’єкта.

На той момент вогонь встиг охопити зо 2 десятки павільйонів. Вночі вони були зачинені, людей там не було. Охоронці негайно зателефонували на номер “101” та до добровільного протипожежного формування торговельного центру.

Вже за 10 хвилин за підвищеним номером виклику на місце прибули 4 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах. На той момент вогонь вирував вже на площі 1000 кв.м.

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.

Зазначається, що від вогню врятували близько 85 павільйонів, що знаходились на майданчику. Проте вогонь встиг знищити 21.

Локалізація пожежі відбулася о 04:17. Наразі на місці події продовжують працювати сили ДСНС.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

  • Раніше в Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами: транспортний засіб повністю згорів. Постраждалих, на щастя, не було.

 

Теги: Харков, ДСНС, пожежа

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