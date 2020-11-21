У суботу, 21 листопада, в Харкові 19-річний хлопець напав на будівлю обласної державної адміністрації (ОДА) і розбив скло у вхідних дверях.

Про це поінформували в пресслужбі ГУ Національної поліції в Харківській області.

Інформація про інцидент надійшла правоохоронцям близько 16:35. Повідомлялося, що “невідомий чоловік по вулиці Сумській трощить скло в дверях облдержадміністрації”.

На місце інциденту виїжджали керівники відділу поліції і слідчо-оперативна група.

Прибувши до будівлі ОДА, поліцейські виявили розбите скло в дверях установи, а також металевий предмет.

Особистість зловмисника вже встановлена. Ним виявився 19-річний житель селища Мала Данилівка.

Він повідомив правоохоронцям, що “своїми діями хотів привернути увагу, щоб до нього на розмову вийшли депутати”.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення хлопцеві про підозру.

Судячи з відеозапису, зробленого очевидцями на місці інциденту, під час нападу на будівлю ОДА хлопець кричав “Аллах Акбар” (що в перекладі з арабської мови означає “Аллах – великий”).