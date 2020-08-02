У Харкові через побутовий конфлікт в квартирі сталася стрілянина, в результаті події постраждав 38-річний чоловік.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Харківській області.

1 серпня близько 21:00 в поліцію надійшла інформація про те, що в будинку на вулиці Магніторській чутні крики і постріли.

“За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Холодногірського відділу поліції. Встановлено, що між 62-річною власницею будинку, її родичами та 46 та 48-річними квартирантами виник конфлікт на побутовому ґрунті. Сварка переросла в бійку. В результаті 48-річний чоловік скоїв постріл зі зброї у бік 38-річного племінника господарки оселі. З травмою живота постраждалого доставили до лікарні”, – йдеться в повідомленні.

Стрільця раніше вже судили за крадіжку. Тепер щодо нього відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.