У Харкові знайшли дев'ятьох котів, викинутих на вулицю. Вони перебували в пластикових контейнерах, обмотаних скотчем.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“29 вересня о 08:30 до поліції надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що по вулиці Серповій біля футбольного поля знаходяться контейнери з котами”, – йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце виклику поліцейські виявили 43-річного чоловіка, який повідомив про незвичайну знахідку, та чотири пластикові ємності, у трьох з яких перебували тварини.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції.

Котів передали до служби порятунку тварин. Наразі встановлюються усі обставини події та причетні до неї особи.

За інформацією місцевого видання Vgorode, коти домашні – дуже вгодовані і доглянуті. Зазначається, що тварини знаходяться в сильному стресі.