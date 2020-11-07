В ніч на 7 листопада невідомі обстріляли будівлю консульства Азербайджану в Харкові.

Про це повідомила пресслужба відомства. Інформацію підтвердили і у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Сьогодні близько 2 години 30 хвилин ночі (з 6 на 7 листопада) було обстріляно приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки в м. Харків за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 7”, – йдеться у повідомленні консульства.

Зазначається, що оскільки вночі в офісі нікого не було, постраждалих немає.

У поліції уточнили, що невідомі здійснили постріли у вікно та вхідні двері будівлі.

На місце виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група районної поліції. В ході огляду поліцейські виявили та вилучили 2 гільзи та 3 залишки металу.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. На даний час поліцейськими вживаються заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Крім того, за розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області, будівлі Почесного консульства Азербайджанської Республіки та Почесного консульства Республіки Вірменія взяті поліцією під цілодобову охорону.

Водночас, міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило в обстрілі вірмен.

“З огляду на недавні погрози, які виходять від радикальних вірменських сил для дипломатичних представництв Азербайджану за кордоном, цей напад на наше почесне консульство в Харкові слід розглядати в контексті цих загроз”, – заявили у відомстві.

У МЗС додали, що азербайджанські правоохоронні органи будуть співпрацювати з українськими для притягнення до відповідальності винних в обстрілі.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.

На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.