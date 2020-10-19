Поліція Харкова відкрила справу через проведення балу-маскараду в місті, на якому могли порушувати карантинні обмеження. Причетним загрожує до 3 років в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що поліцейські знайшли в інтернеті інформацію про бал-маскарад 19 жовтня. При цьому він відбувся ще 16 жовтня.

“19 жовтня під час моніторингу мережі інтернет співробітники Шевченківського відділу поліції виявили інформацію, що в готелі по проспекту Незалежності 16 жовтня відбувся бал-маскарад, який, можливо, був проведений з порушенням карантинних вимог і норм. Нині встановлюються свідки та очевидці злочину, можливі потерпілі особи”, – йдеться в повідомленні.

Студентський бал-маскарад відбувся 16 жовтня в готелі “Харків-Палас”. Як повідомили в міськраді, у заході взяли участь танцювальні команди з дев’яти ВНЗ міста. Команди представили на суд журі чотири танцювальні номери.

За даними Опори, гроші на проведення заходу виділялися з міського бюджету. Організація і проведення студентського балу обійшлися місту в 195 тисяч гривень. Ще 44 тисячі гривень витратили на оренду балрума.

Фото: city.kharkov.ua

Відкрито справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років в’язниці.