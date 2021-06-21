Харківський бізнесмен Дмитро Ніконов, який також є помічником народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького, застосував травматичний пістолет під час конфлікту за паркувальне місце.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харкова.

Інцидент трапився 19 червня на вулиці Новоалександрівській.

За даними поліції, між двома водіями стався конфлікт через паркувальне місце. “Під час з’ясування відносин правопорушник 1983 року народження здійснив постріл зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у бік заявника. Потерпілий з пораненням стопи був доставлений до лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Речові докази вилучені.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 2 років обмеження волі.

Активісти громадської організації “Антикорупційний блок учасників АТО” повідомили, що стріляв Дмитро Ніконов – помічник народного депутата від “Слуги народу” Олександра Куницького.

Інцидент прокоментував і сам бізнесмен.

Ніконов пояснив, що був змушений застосувати зброю, бо інший водій на нього напав.

“Я попросив від’їхати від зарядної станції, на вільне місце. Водій Audi, вискочив з авта і вдарив мене ліктем, при цьому став на мою ногу не даючи мені зробити крок назад. Я відштовхнувся від нього і він продовжив напад – завдав мені удар у скроню кулаком. Я з метою самооборони і не допущення подальшого замаху на своє життя і здоров’я, дістав з сумки травматичний пістолет, при цьому двічі попереджаючи нападника про те, що в разі продовження його нападу, буду змушений застосувати його для самозахисту. Після кожного попередження я робив попереджувальний постріл в землю, і ще двічі”, – написав у Facebook Ніконов.

За словами помічника нардепа, нападник отримав рикошет в палець на нозі.

На відео видно, що чоловік вдарив Ніконова кулаком в голову до того, як той дістав пістолет. Цьому передував якийсь різкий рух Ніконова ногою – що саме це було, важко сказати, бо обох учасників конфлікту частково закриває автомобіль. Моменту пострілу на відео немає.

За даними ГО “Антикорупційний блок учасників АТО”, дозвіл на носіння зброї Ніконов отримав як журналіст ТОВ “Громадська преса України”.