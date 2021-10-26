Аварія за участю двох автомобілів, Infinity та Chevrolet Aveo, відбулася на перехресті проспектів Гагаріна та Героїв Сталінграду.

Автомобіль Infinity рухався на великій швидкості та намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора, в результаті чого в’їхав у Chevrolet.

Внаслідок зіткнення, водій Chevrolet загинув на місці, а водій та 2 пасажири Infinity отримали травми й були ушпиталені.