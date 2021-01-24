24 січня, в сороковий день після смерті міського голови Геннадія Кернеса, в Харкові на парковці біля стадіону "Металіст" влаштували автомобільний флешмоб.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

За даними мерії, в акції взяли участь близько 900 автомобілів, вони вишикувалися у формі латинської букви V, яка є символом перемоги і яким часто користувався Кернес.

“Це дуже креативний спосіб вшанувати пам’ять Геннадія Адольфовича. Тут зібралося досить багато харків’ян, які вирішили влаштувати флеш-моб … Дуже хотілося б, щоб Геннадій Адольфович побачив це зверху, йому б напевно сподобалося”, – секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

Фотографії флешмобу опублікував в Telegram друг Кернеса, бізнесмен Павло Фукс.

“Сьогодні – 40 днів як перестало битися велике добре серце мого кращого друга Геннадія Кернеса. Харків’яни і друзі поминають і моляться за свого кращого мера і друга”, – написав Фукс.