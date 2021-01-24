Про це повідомила пресслужба міської ради.
За даними мерії, в акції взяли участь близько 900 автомобілів, вони вишикувалися у формі латинської букви V, яка є символом перемоги і яким часто користувався Кернес.
“Це дуже креативний спосіб вшанувати пам’ять Геннадія Адольфовича. Тут зібралося досить багато харків’ян, які вирішили влаштувати флеш-моб … Дуже хотілося б, щоб Геннадій Адольфович побачив це зверху, йому б напевно сподобалося”, – секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.
Фотографії флешмобу опублікував в Telegram друг Кернеса, бізнесмен Павло Фукс.
“Сьогодні – 40 днів як перестало битися велике добре серце мого кращого друга Геннадія Кернеса. Харків’яни і друзі поминають і моляться за свого кращого мера і друга”, – написав Фукс.
- 17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес.
- 11 грудня стало відомо, що у Кернеса відмовили обидві нирки і його під’єднали до гемодіалізу.
- Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.
- 23 грудня з самого ранку у Харкові люди прощалися з міським очільником Геннадієм Кернесом, який помер через ускладнення від Covid-19. #Букви розказували, як це відбувалося.