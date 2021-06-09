В Основ'янському районі Харкова від вибуху гранати поранення різного ступеня важкості отримали п'ятеро людей, з них двоє - підлітки 16 і 17 років.

Про це повідомляє поліція Харкова.

Пригода сталася 8 червня о 21:53.

Поліціянти та криміналісти встановили, що між компанією молоді і 29-літнім чоловіком стався конфлікт, під час якого останній кинув гранату РГД-5.

Внаслідок вибуху гранати постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями госпіталізовані.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Як повідомляє місцеве видання “Харків.Депо”, спочатку між людьми стався словесний конфлікт, а потім і бійка між одним молодим хлопцем і чоловіком. Юнак двічі вдарив чоловіка в обличчя, поки той тримав руки в кишенях, після цього останній дістав і кинув гранату. Тоді пролунав вибух. У соцмережах вже поширили відео інциденту.