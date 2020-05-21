Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я.
Зазначається, що перші симптоми у двадцятирічного студента з’явилися ще 9 травня: він відчув слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37°С. Проте лише через 6 днів, 15 травня, він вперше звернувся за медичною допомогою до лікаря-терапевта. 16 травня молодого чоловіка госпіталізували із діагнозом малярія.
“Під час лабораторного дослідження у молодого чоловіка виявили збудники малярії P.vivax та P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років)”, – додали в пресслужбі.
За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження.
Наголошується, що у зв’язку із відсутністю на сьогодні генерації малярійних комарів, малярійний сезон у Харкові не розпочався.
Малярія — це інфекційне захворювання, воно може проявлятися з такими симптомами: лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, слабкість. Ці симптоми можуть проявлятися слабо, що ускладнює виявлення малярії.
У разі виявлення симптомів захворювання потрібно:
– негайно звернутися до лікаря і повідомити про історію своїх поїздок;
– лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів, інакше малярія може розвинутися у серйозне захворювання, що часто завершується летально.
- У вересні запорізькі медики зафіксували два випадки захворювання на тропічну малярію. Обидва хворих були інфіковані за межами України.