У Харкові у студента, який приїхав в Україну 3 вересня минулого року, зареєстрували завізний випадок малярії.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я.

Зазначається, що перші симптоми у двадцятирічного студента з’явилися ще 9 травня: він відчув слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37°С. Проте лише через 6 днів, 15 травня, він вперше звернувся за медичною допомогою до лікаря-терапевта. 16 травня молодого чоловіка госпіталізували із діагнозом малярія.

“Під час лабораторного дослідження у молодого чоловіка виявили збудники малярії P.vivax та P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років)”, – додали в пресслужбі.

За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження.

Наголошується, що у зв’язку із відсутністю на сьогодні генерації малярійних комарів, малярійний сезон у Харкові не розпочався.

Малярія — це інфекційне захворювання, воно може проявлятися з такими симптомами: лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, слабкість. Ці симптоми можуть проявлятися слабо, що ускладнює виявлення малярії.

У разі виявлення симптомів захворювання потрібно:

– негайно звернутися до лікаря і повідомити про історію своїх поїздок;

– лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів, інакше малярія може розвинутися у серйозне захворювання, що часто завершується летально.