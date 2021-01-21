Про це поінформували в пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Пожежа виникла о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б, “у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей”, на другому поверсі.
О 16:14 пожежу було локалізовано на площі 100 м2.
“На місці пожежі виявлено тіла 15 людей. 9 осіб врятовано – їх ушпиталено до лікарень”, – йдеться в повідомлені.
До гасіння пожежі залучено 28 осіб особового складу та 7 одиниць техніки.
Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.
На трагедію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. За його даними, на момент виникнення пожежі в будівлі перебували 33 літні людини.
“За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини. Наразі вже відомо про 15 загиблих і 5 постраждалих. Ми всі молимося, щоб не було більше”, – написав Зеленський на своїй сторінці в Facebook.
Він доручив Кабінету Міністрів “негайно розібратися в ситуації”, терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова “для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому”.
Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову глава держави доручив “відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен”.
Крім того, Зеленський закликав місцеву владу – очільників міст та областей “максимально співпрацювати з центральною владою і зробити все можливе для допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких”.
ОНОВЛЕНО 17:00:
У ДСНС уточнили, що пожежа в будинку для літніх людей ліквідована. Дані відомства щодо загиблих не змінилися: були виявлені тіла 15 людей. 9 осіб врятовано, з яких 5 – госпіталізовано до лікарень.
Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів збереться на позачергове засідання через пожежу.
“На доручення президента України буде створено Державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займеться з’ясуванням причин трагедії”, – уточнив Шмигаль.
- 4 грудня 2019 року в приміщенні коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій у Одесі сталася пожежа. За основною версією урядової комісії пожежа сталася через загоряння електричного обладнання.
- В результаті пожежі 16 людей загинули, десятки постраждали. 26 грудня в Одесі впізнали 16-ю жертву пожежі в коледжі на Троїцькій, 25 — це директор Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Борис Александров.