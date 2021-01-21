У Харкові сьогодні виникла пожежа в будинку для літніх людей. Рятувальники вже виявили тіла 15 загиблих.

Про це поінформували в пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б, “у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей”, на другому поверсі.

О 16:14 пожежу було локалізовано на площі 100 м2.

“На місці пожежі виявлено тіла 15 людей. 9 осіб врятовано – їх ушпиталено до лікарень”, – йдеться в повідомлені.

До гасіння пожежі залучено 28 осіб особового складу та 7 одиниць техніки.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

На трагедію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. За його даними, на момент виникнення пожежі в будівлі перебували 33 літні людини.

“За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини. Наразі вже відомо про 15 загиблих і 5 постраждалих. Ми всі молимося, щоб не було більше”, – написав Зеленський на своїй сторінці в Facebook.

Він доручив Кабінету Міністрів “негайно розібратися в ситуації”, терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова “для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому”.

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову глава держави доручив “відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен”.

Крім того, Зеленський закликав місцеву владу – очільників міст та областей “максимально співпрацювати з центральною владою і зробити все можливе для допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких”.

ОНОВЛЕНО 17:00:

У ДСНС уточнили, що пожежа в будинку для літніх людей ліквідована. Дані відомства щодо загиблих не змінилися: були виявлені тіла 15 людей. 9 осіб врятовано, з яких 5 – госпіталізовано до лікарень.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів збереться на позачергове засідання через пожежу.

“На доручення президента України буде створено Державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займеться з’ясуванням причин трагедії”, – уточнив Шмигаль.