Про це повідомляє місцеве видання kh.vgorode.
Захід пройшов в ніч з 25 на 26 грудня на парковці біля стадіону “Металіст”.
У створенні рекорду взяло участь 1065 автомобілістів. Довжина автоялинки склала 233 метри, а ширина – 96 метрів. А на те, щоб створити її з машин, прикрашених гірляндами, пішло приблизно п’ять годин.
Досягнення внесли до Книги рекордів України, зазначивши, що це “найбільша кількість автомобілів, які створили зображення новорічної ялинки”.
- Головну ялинку України, навколо якої точилися дискусії, визнали однією з найкращих у Європі.