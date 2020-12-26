У Харкові запалили найбільшу автоялинку в Україні і встановили рекорд.

Про це повідомляє місцеве видання kh.vgorode.

Захід пройшов в ніч з 25 на 26 грудня на парковці біля стадіону “Металіст”.

У створенні рекорду взяло участь 1065 автомобілістів. Довжина автоялинки склала 233 метри, а ширина – 96 метрів. А на те, щоб створити її з машин, прикрашених гірляндами, пішло приблизно п’ять годин.

Досягнення внесли до Книги рекордів України, зазначивши, що це “найбільша кількість автомобілів, які створили зображення новорічної ялинки”.







