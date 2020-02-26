Про це повідомила пресслужба міськради.

За словами відповідального секретаря міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Олексія Хорошковатого, кілька ветеранських організацій звернулися до міськради з ініціативою про повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова, оскільки з його ім’ям пов’язана низка історичних подій в Україні, в тому числі у Харкові, під час Другої світової війни.

“З 19 грудня 2019 року по 19 січня 2020 року у Харкові проводилося громадське обговорення, як це передбачено законодавством. За результатами поданих пропозицій, на підтримку перейменування проспекту виступили 11 тисяч 193 осіб, що складає 86 % від загальної кількості голосів. Також хочу нагадати, що цього року виповнюється 75 років закінчення Другої світової війни і відзначається 75-та річниця підписання капітуляції Німеччини. Рішення про повернення проспекту імені Георгія Жукова буде слушним з точки зору святкування цих дат”, – розповів він.

Зазначається, що за відповідне рішення проголосувало 52 депутати.