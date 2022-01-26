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У газеті The Times присвятили статтю киянці зі зброєю, котра готова боронити місто від Росії

Британська газета The Times опублікувала матеріал про киянку Мар’яну Жагло, котра підготувалась до можливої війни із Російською Федерацією. 52-річна мати трьох дітей є членкинею територіальної оборони Києва, пройшла курси снайперів та придбала мисливський карабін Zbroyar Z-15.

Четвер, 27 січня 2022, 01:55
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Джерело: The Times

Про це йдеться у матеріалі британської газети The Times.

За словами Мар’яни Жагло, нині вони із чоловіком зробили усе необхідне для захисту країни. Зокрема, жінка вже вступила до лав територіальної оборони.

“Як мати я не хочу, щоб мої діти успадкували проблеми України або щоб ці загрози перейшли до них. Краще мені зайнятися цим зараз. Якщо дійде до того, то боротимемося за Київ – ми боротимемося. Якщо буде необхідність почати стріляти – я почну”, – наголосила киянка.

Вона зауважила, що ніколи не цікавилася ні полюванням, ні зброєю. Гвинтівку вирішила придбати після того, як нависла загроза нападу військ Російської Федерації.

Окрім цього, Мар’яни Жагло зазначила, що була на Майдані у 2014 році. Проте, за її словами, тоді було достатньо просто “вдягнути шолом та прийти”. Вона зауважує, що для війни необхідні спеціальні навички.

“Сили територіальної оборони – найкращий варіант для навчання, якщо мені доведеться битися. На Майдані я вперше почула стрілянину. Тоді це був неприємний звук. Але тепер, як солдат я виконаю накази, якими б вони не були”, – резюмувала Жагло.

Примітно, що матеріал викликав цілком прогнозовану реакцію МЗС Росії. Так, Марія Захарова припустила, що історія про киянку “звичайний фейк”. Захаровій, живучи у “країні-спадкоємиці СРСР”, було складно зрозуміти звідки у Мар’яни Жагло кошти на оснащення та зброю. Зрештою, Захарова заявила, що Жагло є “черговим бойовиком”, з котрої Захід намагається зробити “борця за волю”.

Довідка. Zbroyar Z-15 — українська напівавтоматична самозарядна гвинтівка з поворотним затвором та автоматикою на основі відведення газів. Виготовляється за ліцензією американської гвинтівки AR-15 з вітчизняних і американських комплектуючих.
Зброя відрізняється високою точністю, оптимізованою вагою (3,5 кг), можливістю встановлювати приціли безпосередньо на жорстку ствольну коробку. Z-15 комплектується дулом з неіржавної сталі. У моделі застосована газова система “MidLength”, що забезпечує плавну роботу автоматики. Ціна Z-15 A1 Basic станом на 2014 рік становила 40 000 гривень.

  • Нагадаємо, Путін заявив, що він обміркує безліч варіантів, якщо Захід не виконає його вимоги щодо гарантій безпеки, які виключають розширення НАТО на Україну.
  • Пізніше стало відомо, що Адміністрація Байдена вивчає, як саме США можуть підтримати антиросійський повстанський рух в Україні, якщо президент Володимир Путін нападе. Зокрема, вивчається досвід Афганістану та Сирії.
  • Раніше Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт “Про основи національного спротиву”. Законопроєкт про національний спротив “врегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву, що є невіддільною  складовою всеосяжної оборони держави на всій території України”.
  • Також у квітні в окремих областях на півдні України оголосили збори підрозділів територіальної оборони. Зазначалось, що основними цілями зборів є удосконалення рівня умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищення індивідуальних навичок військовослужбовців щодо виконання наступних завдань на реальних об’єктах.
  • У грудні 2021 року заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко  заявив, що найближчим часом у Києві створять штаб територіальної оборони. Вже у січні 2022 року планують провести перші командно-штабні навчання.
  • Окрім цього, у Міноборони розповіли, як формуватимуть підрозділи територіальної оборони.
Теги: The Times, Zbroyar Z-15, агресія РФ, Мар’яни Жагло, оборона Києва, тероборона, цивільне населення

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