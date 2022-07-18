Російський "Газпром" повідомив споживачам у Європі, що не може гарантувати постачання газу через "надзвичайні обставини", підвищуючи ставки в економічній суперечці із Заходом через вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на лист компанії.

У листі російського державного газового монополіста від 14 липня йдеться про оголошення “форс-мажорних” обставин на постачання, починаючи з 14 червня.

Що це за обставини, агентство не повідомляє. “Газпром” поки не коментував інформацію.

Посилання на “форс-мажорні” обставини використовується, коли компанія не в змозі виконувати свої зобов’язання з незалежних від неї причин, зазначили в Reuters. Така заява “Газпрому”, ймовірно, спричинить ескалацію напруженості між Європою та РФ, попереджає агентство.

Джерело з питань торгівлі, яке побажало залишитися невідомим через чутливість питання, повідомило, що “форс-мажор” стосувався постачання через трубопровід Nord Stream 1, який є основним маршрутом постачання до Німеччини та за її межі.

Потоки через трубопровід дорівнюють нулю, оскільки ланка проходить щорічне технічне обслуговування, яке почалося 11 липня і має завершитися в четвер.

Європа побоюється, що Москва може залишити трубопровід законсервованим у відповідь на санкції, накладені на РФ через війну в Україні, що посилить енергетичну кризу, яка ризикує ввести регіон у рецесію.

14 червня “Газпром” скоротив пропускну спроможність газопроводу до 40%, посилаючись на затримку обслуговування турбіни в Канаді постачальником обладнання Siemens Energy.

“Сьогодні ми змушені констатувати: РФ використовує енергію як зброю. Адже ніхто не вірить у те, що Росія скорочує свої поставки газу виключно з технічних причин”, – відповів на цю заяву канцлер ФРН Олаф Шольц.

У результаті, щоб Канада змогла переправити турбіну Німеччини, з санкцій було зроблено тимчасовий виняток. В уряді ФРН зазначили, “якщо це полегшить ухвалення рішення для канадців у юридичному сенсі”, Берлін підтримає передачу техніки німецьким партнерам, а не Москві.

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Так, очікується, що повернення турбіни позбавить РФ приводу здійснювати постачання газу на рівні, який значно нижчий від стандартного.

Європейський Союз, який запровадив санкції проти Москви, має на меті припинити використання російського викопного палива до 2027 року, але хоче, щоб постачання продовжувалися доки розробляються альтернативні джерела.

За даними мінфіну РФ, у першому півріччі федеральний бюджет отримав 6,4 трлн рублів ($115,32 млрд) від продажу нафти і газу.

Водночас пільговий період для виплат за двома міжнародними облігаціями “Газпрому” закінчується 19 липня, і якщо до цього часу іноземні кредитори не розплатяться, компанія технічно опиниться в дефолті.