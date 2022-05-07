Російська компанія "Газпром" надіслала листа до ЄС, намагаючись запевнити, що вони можуть продовжувати платити за газ у рублях не порушуючи санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це про те, що Росія намагається не опинитися у ситуації фактичного газового ембарго та втримати визначальні для економіки газові доходи.

Згідно з листом “Газпрому”, новий наказ, опублікований 4 травня, “роз’яснює процедуру” початкового указу про виплати в рублях. Також розпорядження забезпечує прозорість грошових потоків від іноземців та виключає можливість залучення до розрахунків “третіх осіб”.

Однак наразі не зрозуміло, чи буде достатньо подібних роз’яснень, аби переконати Євросоюз. Варто зазначити, що відкриття рахунку в рублях, якого вимагає Кремль, та взаємодія з центральним банком порушить санкції.