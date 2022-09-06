Найбільший російський газопровід до Європи не відновить прокачування, доки Siemens Energy не відремонтує несправне обладнання.

Про це 6 вересня повідомив заступник генерального директора “Газпрому” Віталій Маркелов у коментарі Reuters.

Європа зіштовхнулась з найгіршою кризою постачання газу за всю історію, коли ціни на енергоносії стрімко зростають, а німецькі імпортери навіть обговорюють можливе нормування в найбільшій економіці Європейського Союзу після того, як РФ скоротила потік газу на Захід.

Раніше “Газпром” заявив, що трубопровід Nord Stream 1 залишиться закритим, оскільки в турбіні на компресорній станції стався витік моторної оливи. Заява одразу призвела до стрімкого зростання оптових цін на газ.

Відповідаючи на запитання щодо відновлення постачання, Маркелов зазначив Reuters, що про це “слід запитати у Siemens”. За його словами, вони повинні спочатку відремонтувати обладнання.

Своєю чергою, компанія Siemens Energy заявила, що наразі не отримала замовлення від “Газпрому” на виконання робіт з технічного обслуговування турбіни з підозрою на витік моторної оливи, але знаходиться в режимі очікування.

Окрім цього, фахівці компанії наголосили, що витік моторної оливи на останній турбіні, що залишилася в роботі на компресорній станції “Портова”, не є підставою для закриття трубопроводу.

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Глава Siemens Energy Крістіан Брух зазначив, що на компресорній станції “Північного потоку” працює одна турбіна, а для 100-відсоткового завантаження необхідні п’ять. Водночас для транспортування турбіни, що знаходиться в Німеччині, в РФ необхідна лише відповідна заявка російського “Газпрому”, заявив він і наголосив на відсутності технічних причин для скорочення постачання газу.

Раніше представник Siemens Energy повідомив, що РФ висуває “безглузді умови” та відмовляється забирати турбіну для “Північного потоку”.

У червні “Газпром” різко скоротив прокачування газу трубопроводом “Північний потік”. У російській компанії це пояснили невчасним поверненням газової турбіни Siemens після ремонту в Канаді. А з 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу було зупинено через планову профілактику. Крім того, через бюрократичну тяганину в Німеччині “Газпром” не отримав відремонтовану турбіну до завершення профілактичного ремонту трубопроводу. У Німеччині, яка отримує основний обсяг споживаного російського газу “Північним потоком”, вважають причиною для скорочення політичні мотиви.

25 липня “Газпром” поширив заяву про зупинку через ремонтні роботи експлуатації газотурбінного двигуна Siemens на компресійній станції (КС) “Портова”, яка відповідає за прокачування газу трубопроводом “Північний потік”. У мінекономіки Німеччини вважають, що “технічних причин для скорочення постачання немає”.

Наприкінці липня “Газпром” скоротив постачання газу ПП-1 до 20%.

Вже на початку вересня “Газпром” повідомив, що на невизначний термін зупиняє газопостачання до Європи трубопроводом “Північний потік”.

Довідка. “Північний потік” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.