В Харківській області не затримували російських вчителів, інформація виявилась фейком. Раніше про затримання повідомили в "Страна.ЮА", нібито цитуючи віце-прем'єрку Ірину Верещук.

Про це повідомила журналістка “Громадського радіо” Ірина Ромалійська, отримавши коментар Офісу Генерального прокурора.

Раніше, посилаючись на джерела в розвідці, “24 канал” повідомив, що в Харківській області затримали російських вчителів на деокупованих територіях.

Своєю чергою, “Страна.ЮА”, нібито цитуючи віце-прем’єрку Ірину Верещук, також зазначили, що затримані російські вчителі, котрих мають судити за статтею 438 ККУ. Водночас Верещук не підтверджує інформацію.

Проте, зазначила журналістка, ця новина вже встигла розійтись українськими та міжнародними ЗМІ.

Ромалійська звернулась за коментарями в Офіс Генерального прокурора, оскільки в Україні всі затримання цивільних проходять через прокуратуру.

“По даним Офісу генерального прокурора, українські правоохоронці не затримували російських вчителів на деокупованих територіях”, – зазначив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу ГП Юрій Білоусов.

Окрім цього, журналістка зауважила, що джерела в Харківській, Донецькій та Луганській обласних прокуратурах також запевняють: в них не було випадків затримання російських вчителів на деокупованих територіях.

Водночас в міністерстві освіти РФ наголосили, що заяви про затримання російських вчителів у Харківській області не відповідають дійсності, передають BBC.

Однак пізніше цього ж дня голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом затримання “українськими військовослужбовцями вчителів, які викладали російські навчальні програми на території Харківської області”.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю Breakfast Show був дуже обережним в оцінках того, що відбувається з вчителями. Проте, він погодився з тим, що вчителів не можна вважати комбатантами. Він наголосив, якщо влада України “встановить наявність таких вчителів”, вони можуть отримати терміни за самозахоплення навчального процесу. Потім їх як іноземних громадян можуть обміняти на українських громадян, “якщо буде доцільність”.

“Я не знаю, хто і навіщо, запустив цей фейк. Українська сторона для того, щоб залякати інших російських вчителів, які хочуть їхати? Можливо. Але тоді не розумію, як в цьому ланцюжку з’явилася “Страна”. Російське ІПСО, щоб, наприклад, росіянам вдарити по ще одній скрєпі – “вчителях”? Чи там, наприклад, щоб російським лібералам показати страшних бендерівців? Я реально не розумію”, – зауважила Ромалійська.

Журналістка закликала представників ЗМІ ретельно перевіряти джерела інформації. Також наголосила, що коли хто має намір дати коментар виданню “Страна.ЮА”, слід пам’ятати, що вони в Україні під санкціями, бо в РНБО вважають, що головред видання Гужва та сама “Страна” загрожують національній безпеці країни. Окрім цього, видання помічено в тому, що поширювало неправдиву інформацію на користь РФ.