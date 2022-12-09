Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
У містах Мозир, Гомель та Могильов відзначено збільшення кількості російських мобілізованих військовослужбовців. У військкоматах Гомельської області тривають заходи з перевірки облікових даних військовозобов’язаних.
В окремих регіонах Російської Федерації тривають заходи з мобілізації. Так, зокрема, військовозобов’язаним в Самарській області продовжують вручати повістки.
Водночас противник продовжує втрачати живу силу. Протягом минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області доправлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії Вагнера.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росії необхідно було раніше розпочати широкомасштабне вторгнення в Україну, так звану “спецоперацію”, проте країна розраховувала на Мінські домовленості.
- Росіяни з “Градів” та артилерії обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.
- В Україні розпочалась 289-та доба повномасштабного російського вторгнення. За минулу добу ЗСУ відбили атаку окупантів у трьох населених пунктах у Луганській та Донецькій областях.