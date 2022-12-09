У білоруських містах Мозир, Гомель та Могильов, за даними військових, побільшало російських мобілізованих армійців.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

У містах Мозир, Гомель та Могильов відзначено збільшення кількості російських мобілізованих військовослужбовців. У військкоматах Гомельської області тривають заходи з перевірки облікових даних військовозобов’язаних.

В окремих регіонах Російської Федерації тривають заходи з мобілізації. Так, зокрема, військовозобов’язаним в Самарській області продовжують вручати повістки.

Водночас противник продовжує втрачати живу силу. Протягом минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області доправлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії Вагнера.

