Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Протягом поточної доби росіяни завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. За наявною інформацією, військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 000 примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року.
Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів. У пресслужбі Генштабу закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій.
За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області. В результаті удару знищено 7 вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 “Рапіра”. Також 15 загарбників поранено та пошкоджено 3 МТ-ЛБ. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється.
Також стало відомо, що у місті Маріуполь окупаційна влада, замість забезпечення мінімальних побутових потреб населення, здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди. Так, за наявною інформацією, окупанти запускають в етер телеканал “Маріуполь-24”. Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця.
“Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Своєю чергою, воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, а також 7 районів зосередження живої сили та ОВТ окупантів”, – зазначили у пресслужбі Генштабу.
- З початку повномасштабної війни, станом на 13 листопада, українські захисники ліквідували приблизно 81 370 росіян. Протягом доби число знищених ворогів переважає пів тисячі.
- Найближчими тижнями посиляться російські наступальні операції в Донецькій області, оскільки разом із силами, виведеними із Херсонщини, прибудуть нові мобілізовані російські військовослужбовці.
- Ворог продовжує зазнавати втрат. У ніч на 13 листопада Сили оборони в районі населеного пункту Каїри (Херсонська область) знищили склад боєприпасів, близько 40 одиниць живої сили окупанта та російську техніку.
- Російські окупанти продовжують насильно вивозити мешканців окупованої території, називаючи це “евакуацією”. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів приватного сектору загинули двоє осіб, які відмовилися виїжджати – є загиблі та травмовані.