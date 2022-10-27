Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, що нині відбувається в Україні з мобілізацією. Поки що немає активізації чи збільшення темпів призову.

Про це повідомили під час брифінгу.

В Україні тривають мобілізаційні заходи з 24 лютого. Призов відбувається планово.

“Кожен місяць призивають військовозобов’язаних на доукомплектування певних військових структур або на формування нових структур, відповідно до обстановки на фронті, до тих рішень, які прийняті військово-політичним керівництвом”, — сказав Олексій Громов.

На цей час немає активізації проведення мобілізації. Зокрема це стосується суттєвого збільшення цих заходів.