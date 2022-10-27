Про це повідомили під час брифінгу.
В Україні тривають мобілізаційні заходи з 24 лютого. Призов відбувається планово.
“Кожен місяць призивають військовозобов’язаних на доукомплектування певних військових структур або на формування нових структур, відповідно до обстановки на фронті, до тих рішень, які прийняті військово-політичним керівництвом”, — сказав Олексій Громов.
На цей час немає активізації проведення мобілізації. Зокрема це стосується суттєвого збільшення цих заходів.
“Заходи мобілізації проводяться за планом і будуть проводитись за планом”, — резюмував Олексій Громов.
- Полковник Юрій Максимів, начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, заявив, що в Україні будуть продовжуватися мобілізаційні заходи. Загалом, чекати повістку можуть всі військовозобов’язані.