У Генеральному штабі ЗСУ показали фотографії про бойові будні українських захисників у районі Бахмута Донецької області. Бійці ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян на цьому напрямку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Дотепер Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших точок на східному фронті.

“Нахабні росіяни вдень і вночі, за будь-якої погоди, атакують українські позиції”, — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що росіянам завдають шалених втрат бійці 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Вони надійно тримають оборону.

22 жовтня начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева повідомляв, що у місті неможливо розбирати завали й виявляти загиблих. Російські військові активно атакують житлові квартали міста артилерією та авіацією. За даними Міністерства оборони України, російське командування ставило задачу своїм військовим до кінця жовтня взяти місто Бахмут, що в Донецькій області.































У Генштабі показали фотографії з Бахмуту — найгарячішого напрямку на східному фронті // 16 фото