Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Дотепер Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших точок на східному фронті.
“Нахабні росіяни вдень і вночі, за будь-якої погоди, атакують українські позиції”, — йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що росіянам завдають шалених втрат бійці 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Вони надійно тримають оборону.
22 жовтня начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева повідомляв, що у місті неможливо розбирати завали й виявляти загиблих. Російські військові активно атакують житлові квартали міста артилерією та авіацією.
За даними Міністерства оборони України, російське командування ставило задачу своїм військовим до кінця жовтня взяти місто Бахмут, що в Донецькій області.
У Генштабі показали фотографії з Бахмуту — найгарячішого напрямку на східному фронті // 16 фото
- Ймовірно, серед російського військового керівництва знову кадрові перестановки, головною метою яких є відведення провини від вищого керівництва РФ за невдачі на полі бою.
- Наприкінці жовтня Росія поширювала заяви про значний прогрес своїх військ навколо Бахмута (Донецька область) Однак насправді жодних значних успів у районі Бахмута чи на будь-якій іншій ділянці фронту у російських окупантів немає.