Військові Збройних сил України у Великій Британії проходять комплексне навчання з ведення позиційних та протизасадних бойових дій в умовах лісу.

Джерело: Генштаб ЗСУ.

Відтак, військові інструктори та інструкторки Збройних сил Королівства Швеція у межах багатонаціональної навчальної операції “ІНТЕРФЛЕКС” з базової загальновійськової підготовки особового складу ЗС України у Великій Британії проводять комплексне тактичне заняття з ведення позиційних та протизасадних бойових дій в умовах лісу.

Зокрема, під експертним керівництвом інструкторів Збройних сил Швеції новобранці Збройних Сил України стають професійно підготовленими та готовими до бойових умов під час захисту України від російських загарбників.

У Генштабі ЗСУ пояснили, що ця підготовка дає змогу опанувати необхідні тактичні вміннями, підвищує безпеку та професіоналізм дій Збройних сил України, щоб військовослужбовці могли вправно використовувати отримані необхідні тактичні знання для захисту України.

“Королівство Швеція та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії продовжують підтримувати народ України та невпинно співпрацюють із міжнародними партнерами, щоб надавати постійну підтримку Україні у відповідь на тривале порушення Росією міжнародного права”, – наголосили у Генштабі ЗСУ.