Під час тренувань особового складу ЗС України у межах багатонаціональної навчальної операції "ІНТЕРФЛЕКС" з базової загальновійськової підготовки під керівництвом Сполученого Королівства, інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet Forsvaret та Сухопутних військ ЗС Великої Британії British Army сконцентровані на загальних принципах домедичної допомоги.

Джерело: пресслужба Генерального штабу ЗСУ

У Генштабі розповіли про зміст навчальної програми, а також оприлюднили світлини з тренувань.

Колеги та колежанки з держав НАТО продовжують теоретично та практично навчати українських воїнів концепції домедичної допомоги в бойових умовах, зокрема як правильно застосовувати та які техніки накладання турнікета існують. Також вивчаються способи переміщення постраждалих чи поранених, зупинка загрозливих для життя кровотеч в урбанізованій місцевості.

Ця підготовка, зазначили у пресслужбі, дає змогу вдосконалити набуті навички з тактичної медицини для підвищення особистої безпеки та безпеки підрозділу під час різних сценаріїв дій Збройних Сил України із захисту України.

Зауважується, що нині новобранці ЗСУ стали підготовленішими до бойових умов.

Королівство Норвегія і Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії продовжують підтримувати народ України та невпинно співпрацюють з нашими міжнародними партнерами, щоб надавати постійну підтримку Україні у відповідь на триваючі порушення РФ міжнародного права. Це безцінно, оскільки народ України продовжує боротися за своє право жити в суверенній, незалежній і демократичній державі”, – наголосили у повідомленні.

У Генштабі висловили вдячність Норвегії та Великій Британії за підтримку нашої країни у боротьби проти росіян.

Раніше у Генштабі показали, як військові Збройних сил України у Великій Британії проходять комплексне навчання з ведення позиційних та протизасадних бойових дій в умовах лісу.

Довідка. Контингент військовослужбовців та військовослужбовиць Збройних Сил Королівства Норвегії бере участь у програмі підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії разом із іншими країнами-партнерами з 2022 року.