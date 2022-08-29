Під час російського вторгнення генерал-майора запасу Сергія Кривоноса було призначено керувати обороною аеропорту "Київ" як добровольця. У Генштабі назвали його заяви стосовно впливу президента Володимира Зеленського на органи досудового розслідування дискредитацією найвищого військово-політичного керівництва держави.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначено, що Сергій Кривоніс на військовій службі не перебуває і на військову службу під час мобілізації не закликався.

“Документи, надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, у тому числі під час проведення мобілізації. Відповідно, жодних вказівок від Верховного головнокомандувача ЗС України про його звільнення з військової служби не надходило”, – зазначили у Генштабі.

Під час стабілізації ситуації навколо Києва аеропорт взяли під оборону підрозділи територіальної оборони. Водночас генерал-майора запасу Сергія Кривоноса було звільнено від надання допомоги з охорони об’єкта.

“Усі рішення про використання сил та коштів документально оформлені в установленому порядку, відтак висвітлені у публікації відомості з обмеженим доступом потребують окремої реакції правоохоронних органів”, – вважають у Генштабі.

У повідомленні додали, що публічні заяви Сергія Кривоноса про Зеленського стосовно звільнення його з військової служби не відповідають дійсності. Вони мають “ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану”.

У Генштабі закликали політиків, журналістів, лідерів громадської думки утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення та рішень командирів. Зазначено, що всю повноту інформації має тільки військове керівництво, тому “запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації”.