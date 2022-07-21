Фахівці зі Сполученого Королівства та Нової Зеландії продовжують ділитися найкращим теоретичним та практичним досвідом з українськими артилеристами.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Протягом найближчих місяців під керівництвом Збройних сил Великої Британії пройдуть навчання для 10 тисяч українців. Програма є частиною постійного зобов’язання Великої Британії щодо підтримки України, яке наразі становить понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги, включно з протитанковою зброєю, бронетехнікою та артилерією.

У Генштабі зазначили, що навчання проводиться на об’єктах по всій Великій Британії понад 1000 інструкторами з 11-ї бригади сприяння силам безпеки, яка спеціалізується на проведенні тренувань для нарощування військового потенціалу союзників і партнерів України.

Українським воїнам закупили автомати, видають каски, бронежилети, обмундирування та польове спорядження для бойових дій на передовій.

“Програма під керівництвом Сполученого Королівства готує Збройні Сили України, що дозволяє їм збільшити опір задля продовження захисту суверенітету свого народу. У межах нової військової програми під керівництвом Великої Британії особовий склад українського війська отримає навички, необхідні для ефективного ведення бойових дій на передовій під час захисту України”, – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також у повідомленні зазначається, що нещодавно начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії генерал сер Патрік Сандерс відвідав українських військовослужбовців, які навчаються польовим навичкам, поводженню зі зброєю, діям у міських умовах та стрільбі у межах військової підтримки Сполученого Королівства України.

Потім генерал Сандерс сказав: “Я був вражений мужністю, моральним і бойовим духом українських солдатів. Крім того, відданість і наполеглива праця інструкторів, а також швидкість, з якою вони провели навчання, надзвичайно вражають. Ми продовжуватимемо нашу роботу, щоб збільшити амбіції та темп навчання, щоб максимально збільшити підтримку України”.

Нагадаємо, що Сполучене Королівство має довгу історію підтримки українських військовослужбовців у межах операції ORBITAL, під час якої з 2015 по 2022 рік було підготовлено 22 000 українців.