Станом на 22 березня підрозділи армії РФ, які перебували у Новій Каховці Херсонської області не залишили місто. Попередню інформацію оприлюднили через некоректне використання даних.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що росіяни відступили з населеного пункту, попередньо здійснивши обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи.

Окупанти й досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних, пояснили у Генштабі.

Однак, додали: “ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку”.

Триває триста дев’яносто третя доба російського повномасштабного вторгнення.

Протягом доби противник завдав двох авіаційних та двох ракетних ударів, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.