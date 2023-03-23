Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Раніше повідомлялось, що росіяни відступили з населеного пункту, попередньо здійснивши обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи.
Окупанти й досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних, пояснили у Генштабі.
Однак, додали: “ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку”.
Триває триста дев’яносто третя доба російського повномасштабного вторгнення.
Протягом доби противник завдав двох авіаційних та двох ракетних ударів, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.
Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
- Протягом минулої доби воїни ЗСУ відбили 83 ворожі атаки на п’яти напрямках на східній ділянці фронту.
- 23 березня, під час ранкової повітряної тривоги, росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.
- За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), Росії не вистачає артилерійських снарядів, і вона намагається знайти їх в інших країнах.