Про це повідомляє ЧЕСНО.
Це, ймовірно, прихована агітація за кандидата в мери Херсона Ігоря Колихаева.
До виборів херсонці дізналися про нього завдяки безкоштовному парку, де були “динозаври”.
У Херсоні динозаври кличуть всіх на вибори.
Ймовірно, це форма прихованої агітації. Кандидат у мери Ігор Колихаєв перед виборами піарився на безкоштовному парку динозаврів.
День місцевих виборів. Онлайн-марафон ЧЕСНО:https://t.co/JdyQSRCdn0 pic.twitter.com/GK6jR2jnHX
— ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020
- Раніше повідомлялося, що громадянська мережа ОПОРА зафіксувала перші порушення на місцевих виборах в Україні.