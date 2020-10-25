У центрі Херсона аніматори в костюмах динозаврів роздають листівки і закликають проголосувати на місцевих виборах.

Про це повідомляє ЧЕСНО.

Це, ймовірно, прихована агітація за кандидата в мери Херсона Ігоря Колихаева.

До виборів херсонці дізналися про нього завдяки безкоштовному парку, де були “динозаври”.

У Херсоні динозаври кличуть всіх на вибори. Ймовірно, це форма прихованої агітації. Кандидат у мери Ігор Колихаєв перед виборами піарився на безкоштовному парку динозаврів. День місцевих виборів. Онлайн-марафон ЧЕСНО:https://t.co/JdyQSRCdn0 pic.twitter.com/GK6jR2jnHX — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020