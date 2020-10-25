Про це повідомляє ЧЕСНО.

Це, ймовірно, прихована агітація за кандидата в мери Херсона Ігоря Колихаева.

До виборів херсонці дізналися про нього завдяки безкоштовному парку, де були “динозаври”.

  • Раніше повідомлялося, що громадянська мережа ОПОРА зафіксувала перші порушення на місцевих виборах в Україні.