У Херсоні міська клінічна лікарня ім. Лучанського тимчасово припиняє прийом та виписку хворих через спалах коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Херсонської ОДА.

“У зв’язку з виявленням спалаху коронавірусної інфекції у пацієнтів та медичних працівників Херсонської міської клінічної лікарні ім. Лучанського, у закладі з 5 по 18 серпня буде припинено виписку й прийом дорослих та дітей планового, ургентного (невідкладного) порядку, вагітних, роділь, породіль”, – йдеться у повідомленні.

Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що у лікарні вже виявлено дев’ять хворих на COVID-19, серед яких шість медпрацівників та три пацієнти реанімаційного відділення. У всіх пацієнтів та медпрацівників реанімаційного відділення лікарні, а також дотичних відділень після виявлення першого випадку було відібрано проби біоматеріалів. Наразі триває їхнє дослідження.

Водночас виписувати хворих з лікарні будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту.