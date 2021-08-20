У Херсоні впав найвищий флагшток у області, встановлений за завданням Офісу Президента до Дня незалежності України.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласною державної адміністрації з питань регіонального розвитку, інфраструктури та захисту довкілля Едуард Науменко та місцеве видання “МОСТ”.

Флагшток, висотою 70 метрів і вартістю близько 8 мільйонів гривень, який встановили в Парку Слави, будували невідомі спонсори. Його планували урочисто відкрити 23 серпня. Це повинен був бути найбільший і рекордний прапор області.

“Сертифікованою компанією, яка займається виготовленням флагштоків, виготовлено 70-метровий флагшток. Цією компанією була залучена інша компанія, яка займається установленням флагштовків, він мав бути змонтований. Реалізація об‘єкта відбувалась з урахуванням всіх будівельних норм та дотриманням технічних вимог. На жаль, під час його встановлення, через обірвання стропи, він впав з висоти. Ця стропа була новою, придбаною спеціально для монтажу цього об‘єкту компанією, яка повинна була його встановити”, – пояснив Науменко.

За його словами, зараз проблема усувається, на місце виїхали представники обласної державної адміністрації для роз’яснення причин інциденту.

Він також додав, що внаслідок інциденту жодна людина не постраждала.

ОНОВЛЕНО о 13:40

Флагшток розчавив Lexus чиновника, який в команді губернатора відповідає за капітальне будівництво і все підряди.

За інформацією від джерел видання МОСТ, авто належить Віталію Караваєву, який дивом встиг вискочити з машини за лічені секунди до того, як на неї впали тонни металу.

Він входить в групу “Шахтарі” і у команді голови Херсонської облради Сергія Козира він відповідає за всі будівельні підряди і працює з підрядниками.

Очевидно, що він відповідав і за установку прапора і за пошук таємничого спонсора його установки. Примітно, що автомобіля Lexus в декларації чиновника немає.