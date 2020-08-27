Про це повідомив директор департаменту здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко.
До цього повідомлялося, що в лікарні заразилися коронавірусом 20 медиків і 5 пацієнтів.
“Сьогодні, після візиту до КНП “Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С.Лучанського”, підписано наказ про відновлення звичайного порядку госпіталізації пацієнтів”, – написав Короленко.
Він також зазначив, що за час карантину в лікарні провели плановий огляд всіх працівників установи, а також осіб, які з ними контактували. Крім цього, обстежили тих, хто контактував із зараженими COVID-19.
- 6 серпня повідомлялося, що у Херсоні міська клінічна лікарня ім. Лучанського тимчасово припиняє прийом та виписку хворих через спалах коронавірусу.