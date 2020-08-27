У Херсоні відновила роботу міська лікарня імені Лучанського, яку раніше закрили через спалах коронавірусу.

Про це повідомив директор департаменту здоров’я Херсонської ОДА Віктор Короленко.

До цього повідомлялося, що в лікарні заразилися коронавірусом 20 медиків і 5 пацієнтів.

“Сьогодні, після візиту до КНП “Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С.Лучанського”, підписано наказ про відновлення звичайного порядку госпіталізації пацієнтів”, – написав Короленко.

Він також зазначив, що за час карантину в лікарні провели плановий огляд всіх працівників установи, а також осіб, які з ними контактували. Крім цього, обстежили тих, хто контактував із зараженими COVID-19.